Calcio, il Ravenna rinforza la mediana col tesseramento di Alluci

Il Ravenna annuncia di avere definito il tesseramento di Matteo Alluci, la scorsa stagione al Campodarsego. Alluci è un centrocampista che può essere impiegato sia come mediano che come mezz’ala. Sa abbinare quantità e visione di gioco ad una buona vena realizzativa grazie al tempismo negli inserimenti offensivi. Dopo essere stato selezionato dalla Sampdoria passa alla Virtus Entella con la quale segue tutta la filiera del settore giovanile fino alla primavera. Il debutto tra i grandi arriva con la Lavagnese in serie D dove rimane 4 stagioni prima di arrivare al Campodarsego con il quale ha conquistato i playoff negli ultimi due campionati.