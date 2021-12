Ravenna calcio, ufficiale la cessione di Ambrosini al Victor San Marino

Il Ravenna comunica che è stato ufficialmente definito il passaggio di Alex Ambrosini al Victor San Marino, squadra militante nel campionato di Eccellenza. "La società - scrive il club giallorosso - ringrazia Alex per l’impegno dimostrato in questi mesi di permanenza in giallorosso e contestualmente gli augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera".