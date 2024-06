Calcio, il ds Grammatica saluta il Ravenna: "Non è stato solo un lavoro, ma anche un ciclo di vita"

Il Ravenna comunica di aver ricevuto comunicazione da parte del direttore sportivo Andrea Grammatica della volontà di non accettare l’offerta di rinnovo proposta, interrompendo la collaborazione con il club. "Prendendo atto delle motivazioni e della decisione - scrive il club bizantino in una nota -, la società intende esprimere un profondo ringraziamento ad Andrea Grammatica per il contributo che ha dato alla causa giallorossa. Un percorso condiviso negli obbiettivi e dove non sono mai mancate, oltre a professionalità e competenza, doti umane che rispecchiano i valori fondanti della società. Consapevoli di quanto questi anni abbiano avuto un significato importante per la storia della società e per la carriera di Andrea Grammatica, gli auguriamo le migliori fortune personali e professionali".

Grammatica risponde alla società con altrettanti saluti e ringraziamenti: “Dopo profonde riflessioni ho deciso di chiudere la mia parentesi lavorativa a Ravenna. Sono sicuramente orgoglioso di aver dato un contributo ad un club glorioso come questo. Per me non è stato solo lavoro, ma anche un ciclo di vita dove, la passione che mi ha trasmesso il popolo giallorosso, la fiducia che mi ha dato la società, e la disponibilità ricevuta da tutte le persone che hanno lavorato con me, scorrerà sempre nelle mie vene. Ringrazio di cuore per l’accoglienza e per il calore che ho provato, soprattutto in questo finale entusiasmante.” La società comunicherà nei prossimi giorni le figure individuate per il rilancio del progetto giallorosso a seguito del cambio di proprietà del club.