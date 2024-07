Calcio, il Ravenna rinforza la difesa col ritorno di Andrea Venturini

Il Ravenna annuncia l’accordo per il ritorno di Andrea Venturini in giallorosso. Difensore centrale o all’occorrenza esterno destro, Venturini trova il proprio impiego ideale come braccetto della difesa a tre. Per lui si tratta di un ritorno con la maglia del Ravenna, è stato infatti protagonista da quota under della vittoria nel campionato 2016/17 e nella successiva serie C. Per lui dopo questa esperienza una carriera importante tra la D e la C con le maglie di Rimini, Mantova, Pistoiese, Fidelis Andria e Alcione Milano. Proprio con gli arancioni è stato protagonista nella vittoria dell’ultimo campionato. Ritroverà mister Antonioli e due compagni di squadra di quel Ravenna, Paolo Rrapaj e Davide Mandorlini ora ds giallorosso.