Eccellenza, Sanpaimola a caccia di punti nel derby col Medicina Fossatone

Dopo il turno rinviato a Pietracuta (si giocherà mercoledì 25 ottobre), il Sanpaimola scende in campo nell’anticipo del sabato nel derby contro Medicina Fossatone. La rete di Sansonetti (1-0) contro Castenaso è valsa ai giallorossi di mister Giangiacomo Geraci il terzo successo della stagione e la doppia cifra nei punti in classifica (10) dove stazione al 9° posto. I giallorossoblu di mister Orecchia, invece stanno navigando al penultimo posto con 6 punti. Ma la squadra è in crescita e la settimana senza partita ha dato modo al tecnico di lavorare più a fondo sugli aspetti da migliorare. Nella scorsa stagione ci fu un doppio successo del Sanpaimola che si impose 1-0 in trasferta (rete di Derjai) e 3-0 nel ritorno (a marzo) con doppietta sempre di Matteo Derjai e il gol di Mazza. Ma in questa stagione il derby si è già disputato, in Coppa Italia e il Sanpaimola ha conquistato un 2-0 con i gol di Graci e Venturoli nel primo tempo, in una sfida ricca di giovanissimi in campo da ambo i lati. Già a quota 4 reti stagionali, è Mattia Mascanzoni (ex di Ravenna, Valsanterno e Sasso Marconi) il miglior realizzatore del Medicina Fossatone; mentre per il Sanpaimola è Federico Bonavita con 3 reti il bomber attuale.