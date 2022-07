Eccellenza, nuovo assetto societario per la Del Duca Grama: rinnovati staff tecnico e dirigenziale

Si riparte ufficialmente mercoledì per affrontare una nuova stagione nel segno del rinnovamento. L’Asd Del Duca Grama, dopo l’ottimo piazzamento dello scorso anno, è pronta ad affrontare un nuovo campionato di Eccellenza, che si augura ricco di soddisfazioni e successo, sempre puntando ai giovani, vera anima del calcio futuro. Tante le novità sia dal punto di vista tecnico che societario.

Debutterà sulla panchina Emiliano Ragazzini, allenatore di indiscussa capacità, chiamato ad amalgamare e far crescere una squadra formata principalmente da ragazzi del vivaio, che avranno nell’entusiasmo e nella voglia emergere la loro forza, tenuti per mano da un paio di giocatori di esperienza. Con un nuovo volto si presenta anche l’assetto societario, snellito ma perfezionato e completato nei ruoli e nelle competenze, con un occhio attento rivolto al Settore giovanile, come nella vocazione della Del Duca Grama. La società è sempre guidata da Gianni Grandu che, trascinato dalla sua forza e dalla sua passione, rimane al timone nella veste di Presidente. Vicepresidente è Ughetto Cangini, che sarà anche responsabile dell’Area finanziaria della società, mentre Giancarlo Berti è il nuovo Direttore generale e coordinerà tutto l’aspetto sportivo. Saranno affiancati da persone di fiducia e di indubbia preparazione, alcune nuove e altre già inserite nella società.

Faranno parte del Settore amministrativo Fabrizio D’Ara (Segretario sportivo), la signora Erika (Segretaria), Vittorio Zavalloni (Responsabile Ingressi) e Alberto Mambelli che, insieme a Cangini e Berti, si occuperà anche di marketing. Nel Settore sportivo Candito Farneti sarà il Team manager, affiancato da Moreno Farsoni (Area tecnica e Settore giovanile), Marcello Missiroli (Coordinatore Prima squadra), Davide Pistocchi (Responsabile tecnico giovanile), Alberto Posa (Coordinatore Settore giovanile) e Bruno Pirazzini (Organizzatore accompagnatori Settore giovanile). E ancora, Walter Turci sarà il responsabile del Centri sportivi, Paolo Pistocchi della sicurezza degli impianti sportivi, Marcello Missiroli si occuperà del magazzino e Claudio Menghi del materiale sanitario e della lavanderia.

l quadro dei collaboratori quest’anno è stato completato con l’ingresso di un Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, la giornalista professionista Paola Malagoli, chiamata a dare visibilità all’attività societaria sui social e sul rinnovato sito istituzionale, in collaborazione con l’Agenzia di Bologna che segue proprio il sito. “Siamo pronti a ripartire - commenta il presidente Grandu – dopo il grande lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla commissione per riorganizzare l’attività del settore giovanile e della prima squadra. Il mio ringraziamento va a tutto il gruppo che ha messo tanta passione per poter ricominciare questa avventura nel migliore dei modi. Senza dimenticare sponsor, collaboratori e amici. L’ottimo lavoro svolto dal mio vice Cangini, insieme al Direttore generale Berti, al Team manager Farneti, al nuovo responsabile del Settore giovanile Farsoni e al suo staff, ha permesso di fare sintesi delle proposte societarie e degli impegni da rispettare. Il mio grazie va a Davide Pistocchi, rientrato a pieno ritmo nella società, portando conoscenza, disponibilità e senso di gruppo che sono fondamentali nel lavoro d’équipe. E in questa svolta societaria abbiamo ritenuto importante inserire un responsabile della Comunicazione, che lavori al nostro fianco per dare un’ulteriore spinta alla nostra immagine esterna, andando così a coprire un ruolo diventato fondamentale”.