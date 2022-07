Nuovi volti per la rosa del Ravenna, ufficiali gli ingaggi di Bachini e Caiazza

Nuovi arrivi in casa Ravenna, ecco Samueal Bachini e Aldo Caiazza. Il primo è un esterno classe 2002 che va ad integrare il reparto under giallorosso. Nativo di La Spezia ma di origini etiopi, Bachini ha iniziato il suo percorso sportivo proprio nella Lucchese prima di proseguire nella squadra della propria città. Dopo Spezia la prima esperienza nel campionato di serie D è stata con l’Arzachena. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Ghiviborgo con il quale ha disputato 28 partite segnando 2 reti e sfornando 6 assist.

Idee chiare per il neo giallorosso: "Sono molto contento di arrivare in una squadra che rappresenta una piazza importante come Ravenna. L'obbiettivo che mi sono posto a livello di squadra è cercare di riportare i giallorossi dove meritano. Personalmente la mia scelta è stata motivata dal fatto che volevo fare un ulteriore step di crescita giocando in una grande squadra e Ravenna per me rappresentava in pieno questa possibilità."

Difensore centrale classe 1999, Caiazza è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha completato il percorso giovanile al Benevento e nella primavera dell’Udinese, con la quale è andato anche 5 volte in panchina in A sotto al guida di Oddo. Terminata l’esperienza friulana ha indossato le maglie di Potenza, Picerno vincendo la D, Cerignola e Folgore Caratese, squadre sempre portate ai playoff.

Il 23enne si presenta così ai nuovi tifosi: “Sono un difensore a cui piace anche impostare, nella difesa a tre posso ricoprire tutte le posizioni ed in quella a quattro eventualmente mi posso disimpegnare anche come terzino destro. Avevo molte buone offerte, ma appena mi ha chiamato il Direttore non ho potuto non accettare l’offerta del Ravenna, in primo luogo per la storia di questa piazza ed in secondo luogo per il progetto. Non vedo l’ora di iniziare la stagione!”.