Calcio, Ravenna sconfitto di misura a Bagnolo

Un'altra sconfitta per il Ravenna di Gadda, a Bagnolo i giallorossi vengono piegati di misura da una rete di Ferrara al 73'. Romagnoli che nel primo tempo cercano di fare la partita, ma si scontrano con l'attenta difesa della Bagnolese. Tre le occasioni per gli ospiti nella prima frazione: due con Abbey, ma prima la mira poi il portiere gli negano la gioia del gol. Chance anche per Lussignoli che dal limite sfiora il palo. Al 73' Salvatore Ferrara entra in area, salta il difensore avversario e infila Venturini sul secondo palo. Una sconfitta che tiene gli uomini di Gadda a quota 20 punti in dodicesima posizione, a +4 dai playout e a -6 dai playoff. Nel prossimo turno il derby casalingo contro il Forlì, coi galletti sopra di ben 9 lunghezze e in lotta per la promozione.