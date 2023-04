Calcio, al Benelli passa la Bagnolese. Ravenna sconfitto di misura

Ko interno per il Ravenna, sconfitto di misura dalla Bagnolese. I giallorossi cadono dopo il pareggio sul campo del Mezzolara e vengono raggiunti in quarta posizione dal Carpi (1-1 a Scandicci per gli emiliani). Decide la gara Tzvetkov al primo minuto di recupero del primo tempo, intercettando un disimpegno errato di Venturini e punendo l'estremo difensore. In precedenza i giallorossi avevano sfiorato il gol del vantaggio in almeno tre occasioni con Marangon, Abbey e Spinosa. Domenica 16 aprile ghiotta occasione per il riscatto degli uomini di Gadda, quel giorno saranno ospiti nella vicina Forlì per il derby.