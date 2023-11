Al Benelli arriva il Carpi, Gadda: "Una delle favorite del girone per qualità della rosa"

Al termine di un mini tour de force con 3 partite in 7 giorni, la decima giornata di campionato vedrà in scena al Benelli uno dei match più attesi e ricco di blasone dell’intero campionato di Serie D: Ravenna - Carpi. Una partita in cui i tre punti hanno sicuramente una valenza particolare per entrambe le squadre, da una parte i giallorossi che vogliono continuare a volare nelle zone alte della classifica e mantenere questo andamento sorprendente, soprattutto in casa, dall’altra gli emiliani, costruiti per vincere, se non stravincere il girone, che vogliono abbandonare la discontinuità e agganciare definitivamente il gruppo di testa.

La sceneggiatura della gara prevede anche altre sotto trame che arricchiscono il match, sono tre infatti gli ex giallorossi che difenderanno la maglia del Carpi, partendo dalle due stagioni di grande livello disputate da Francesco D’Orsi, passando per il tecnico biancorosso Christian Serpini che aveva iniziato nella passata stagione al Ravenna per poi passare il testimone a campionato in corso a Massimo Gadda e finendo con Simone Saporetti, ravennate, che in giallorosso ha fatto vedere tutto il suo valore in una stagione incredibile condita da 32 gol. Oltre a loro una rosa allestita in estate dal DS Motta con il chiaro obbiettivo di salire di categoria, forte e strutturata in ogni reparto. Le sfide non spaventano di certo il Ravenna e Massimo Gadda con il suo staff hanno lavorato con attenzione per preparare questa importante partita. Reduci dalla trasferta ad Agliana, i giallorossi si sono ritrovati a Glorie con qualche rammarico per i 2 punti lasciati per strada e si sono focalizzati subito sul match di domani. Una partita che vedrà il recupero di due importanti pedine per lo scacchiere giallorosso, ritornerà infatti ad occupare il proprio posto sul centro sinistra della retroguardia Magnanini e sta scaldando i motori, candidandosi ad un ruolo da titolare anche Nappello che ha recuperato dall’infortunio muscolare patito contro il San Giuliano.

Ravenna - Carpi è una partita che negli ultimi anni ha riservato gol e spettacolo e domani si attende un Benelli con un'importante affluenza di pubblico anche con un nutrito numero di tifosi ospiti. Le dichiarazioni di Massimo Gadda alla vigilia: "Affrontiamo sicuramente, se non la favorita, una delle favorite del girone per qualità della rosa. Noi siamo felici di arrivare alla partita in questa posizione di classifica, per come è stata costruita questa squadra è per noi motivo di orgoglio affrontare il Carpi in questa situazione. Mi aspetto una partita aperta, il Carpi ha giocatori di qualità e che gioca a calcio, noi di contro non vogliamo rinunciare a niente e cercheremo di affrontarli come abbiamo affrontato le partite fino a qui".