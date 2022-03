Il Ravenna chiama i suoi tifosi al Benelli: biglietti a metà prezzo per la sfida con l'Aglianese

Dopo lo storico traguardo delle 10 vittorie consecutive, il Ravenna non vuole assolutamente fermarsi, anzi vuole condividere l’ottimo momento della squadra invitando allo stadio tutti i ravennati. Per potere continuare con queste belle prestazioni e con questi risultati lusinghieri il supporto del proprio pubblico sarà, ancora una volta, l’arma vincente in un finale di campionato tutto da vivere sugli spalti del nostro amato Stadio Benelli. Proprio per questo motivo per il big match di domenica contro l’Aglianese tutti i biglietti saranno proposti a metà prezzo.

Un’iniziativa che punta ad avvicinare sempre più tifosi allo stadio e potere vivere dal vivo le emozioni che questa squadra sta regalando. L’obiettivo è riempire gli spalti con l’entusiasmo di tutti, a partire dai più giovani, infatti, se per gli under 14 il biglietto costa sempre e solo un euro, in questa occasione tutti gli studenti (superiori e università) potranno godere di una tariffa scontata a soli 2 euro. Biglietti in prevendita online e presso la rete Vivaticket a partire da domani, mercoledì 9 marzo. Domenica in occasione della gara i botteghini apriranno come di consueto alle 13,30.