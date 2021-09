Calcio, i biglietti per l'esordio del Ravenna si potranno acquistare il giorno della gara

In vista della gara d'esordio in campionato di domenica 19 settembre Real Forte Querceta-Ravenna, la società ospitante ha comunicato che lo Stadio Comunale “Necchi Balloni” sarà aperto al pubblico. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass e i biglietti saranno acquistabili direttamente ai botteghini dello stadio al prezzo intero di 13 euro o di 10 euro (ridotto over 70). Ingresso gratuito per gli under 14. Le biglietterie poste sul lato della tribuna coperta apriranno alle ore 14.