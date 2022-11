Calcio giovanile, ancora una buona giornata per il Faenza

Continua la serie positiva dell’Under 19 (Juniores) del Faenza di Nicola Cavina che vince la quarta gara consecutiva imponendosi 4-0 sulla Portuense Etrusca grazie alla doppietta di Emiliani e ai gol di Cavalli e Stefano Albonetti. Sabato 19 novembre (ore 16) trasferta sul campo della Libertas Castel San Pietro. La Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini vince largamente 9-3 sul Fossolo 76, grazie alle doppiette di Dosi e Pini, alle reti di Dardi, Servadei, Balanti, Solaroli e Piroddi. Prossimo match domenica 20 novembre nel bolognese a Castel Maggiore per affrontare il Progresso.

Sconfitta interna 0-3 dell’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini con il Ravenna. Possibilità di riscatto immediato con un’altra squadra ravennate, l’Endas Monti, il 20 novembre in trasferta. Dopo aver osservato il turno di riposo la Under 15 (Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri si ripresenta domenica 20 novembre al “Bruno Neri” nel match contro i forlivesi della Pianta. Ancora tanti gol per l’Under 14 di Francesco Di Nunzio che 6-0 supera il Massa Lombarda con i gol di Celiento, Ceruti, Calamelli, Rusta, Penazzi, Bassetti. Prossimo match il 19 novembre (ore 15) al campo san Rocco con avversario il Real Fusignano.

Sabato 19 novembre al campo “San Rocco” gli Esordienti 2010 di Navarro, dopo il turno di riposo, affrontano i pari età dello Sparta Castel Bolognese. Gli Esordienti 2011 di Ciottoli invece, reduci da un travolgente successo sullo Juvenilia Imola, affrontano il derby in centro città nell’ex oratorio Salesiani con il Faventia. Pulcini: i 2012 di Angelo Marchetti vincono con la Virtus Faenza, i 2013 di Edo Drymishi con il Tozzona Pedagna.