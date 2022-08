Le calciatrici del Bayern Monaco 'approdano' sulla spiaggia di Cervia

La squadra femminile del FC Bayern Monaco, in ritiro in Romagna dal 9 al 12 agosto, è approdata mercoledì a Cervia, per trascorrere una giornata di svago e sport sulla spiaggia del Fantini Club. Arrivate nel pomeriggio, le giocatrici hanno potuto godersi un po’ di vita di spiaggia al Fantini club, cimentandosi nei tanti sport di tendenza, come Footvolley, Teqball, Padel e Sup, in presenza del sindaco di Cervia Massimo Medri e dell’assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini. Il ritiro pre-stagionale della società calcistica teutonica termina venerdì, con una partita amichevole contro il Sassuolo Calcio Femminile, alle ore 20 presso lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo, prima della ripartenza per Monaco di Baviera.