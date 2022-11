Calcio a 5, trasferta emiliana per la Mernap Faenza

Nove punti in tre partite. Questo l’obiettivo a brevissimo termine fissato dalla Mernap Faenza, ed annunciato prima della gara contro il Rimini. Di questi nove punti, 3 sono già stati conquistati proprio nel derby di romagna, ed ora i faentini mettono nel mirino il Montale, a cui faranno visita sabato pomeriggio alle 15.

“Dai ragazzi mi aspetto una partita da giocare con il giusto atteggiamento, perché tutti noi abbiamo un obiettivo da raggiungere al termine del girone d’andata e vogliamo dare il massimo per vincere le prossime due gare - avverte il tecnico dei faentini Francesco Ghera alla vigilia -. Sappiamo che tutte le squadre del girone hanno qualità e quindi occorrerà restare sempre concentrati per conquistare altri tre punti”

Una gara che stando alle posizioni di classifica, dovrebbe vedere nella Mernap la squadra con i favori del pronostico. I faentini infatti di recente sono riusciti a riguadagnare la quarta posizione della graduatoria, mentre i modenesi, con appena 3 punti, occupano la penultima posizione di classifica. Gli incroci di giornata inoltre, col riposo del Forli e la sfida diretta tra Bagnolo e Villafontana potrebbero favorire la Mernap nell’accorciare le distanza sulle prime posizioni.

Una trasferta, quella di sabato, a cui Faenza intende dare lo stesso approccio della gara casalinga contro il Rimini: “Sono molto contento della prestazione contro il Rimini – sottolinea mister Ghera –, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo mostrato intensità e qualità. Si è visto il buon lavoro che stiamo svolgendo in allenamento ed questo è un ottimo segnale”.

Il morale alto però non dovrà compromettere la prestazione e l’obiettivo dei manfredi. Le insidie che si celano dietro ad una trasferta come quella di Montale sono diverse, a cominciare dal fatto che Montale, proprio per le posizione in classifica, è a caccia di punti in chiave salvezza. Altro aspetto da non sottovalutare poi riguarda le dimensioni del campo in cui la Mernap giocherà.

La squadra di Ghera infatti, ha finora dato il meglio di se per fluidità di gioco negli spazi ampi, che proprio a Modena non ci saranno: “Servirà ancora più attenzione da parte nostra - prosegue il mister della Mernap -, perché giocheremo in un campo più piccolo e con spazi più limitati del solito”. Le notizie che arrivano dall’infermeria comunque sono confortanti. Argnani e Franceschini saranno ancora fuori ma Alessandro Grelle ha completamente recuperato dall’infortunio.