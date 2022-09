Calcio, Faenza sconfitto ai rigori dal Cervia ed eliminato dalla Coppa Emilia

Prevale 7-6 ai calci di rigore il Cervia sul Faenza nella spettacolare e combattuta partita di Coppa Emilia, conclusa 3-3 al termine dei 90 minuti di gioco allo stadio “Todoli” della cittadina rivierasca. Mentre la formazione gialloblù (in casacca granata nell’occasione) passa il turno, la squadra biancoazzurra archivia con un pizzico di amarezza il match visto che per tre volte è andata avanti per poi essere raggiunta dai padroni di casa. Buone, comunque, le indicazioni giunte dal campo, a conferma di un Faenza in crescita, visto che mister Andrea Folli ha dovuto rinunciare ad alcuni titolari e sperimentato soluzioni per avere alternative per il campionato.

Dopo pochi minuti, il Faenza passava con una bella azione di rimessa avviata da Giacomo Lanzoni che recuperava palla e la serviva in verticale Ibrahima Ndiaye bravo a inserirsi e a battere in uscita Braggion 0-1. La reazione del Cervia era immediata e dopo 4 minuti su rilancio dalla propria area, Fusaroli trovava lo scatto di Sow che eludeva il tentativo di recupero di Gabrielli e non lasciava scampo a Ravagli. 1-1 Altri cinque minuti e Faenza avanti con Giacomo Lanzoni che depositava in rete il pallone respinto da Braggion su bel tiro di Ndiaye imbeccato da Ferri in contropiede. 1-2 Il Cervia si rendeva pericoloso con una punizione di Sow appena alta sopra la traversa, e un tiro a giro di Mancini respinto di piede da Ravagli.

Nella ripresa, ancora parità al 58’: su lungo rilancio dalle retrovie di Fusaroli, la fuga sul filo del fuorigioco di Ambrosini, che arrivava in area e batteva l’incolpevole Ravagli con un diagonale. 2-2 Dopo una plastica parata di Ravagli su tiro di Ferrani, di nuovo i biancoazzurri in avanti grazie a Pietro Lanzoni servito in profondità da Tuzio, abile a vincere un contrasto a centrocampo. 2-3 Era però di nuovo Sow a regalare il gol con una magia su calcio di punizione dal limite per il 3-3 su cui si concludeva il match. Ai calci di rigore, necessari per il passaggio del turno, era bravo Braggion a neutralizzare i tiri di Bagnolini e Nicola Albonetti, mentre dalla parte opposta Ravagli parava su Milandri. In rete per il Cervia: Sow, Ambrosini, Ferrani e Krastev; per il Faenza: Betti, Gabrielli, Ibrahima Ndiaye.

Applausi a entrambe le squadre per la partita ricca di episodi e ora via al campionato, in due diversi gironi. Domenica 11 settembre (ore 15.30) al “Bruno Neri” il Faenza ospiterà l’Argentana.