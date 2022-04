Calcio, il Faenza in trasferta a Riolo Terme per il derby

Dopo la sosta pasquale, riprende il campionato di Promozione e per il Faenza calcio è ancora derby a Riolo Terme dopo quello vinto contro il forte Massa Lombarda. Una partita insidiosa dato che i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza diretta, mentre i biancoazzurri stanno rincorrendo la migliore posizione nei playoff.

Qualche acciaccato nel Faenza: si tratta di Riviello e Pioppo, assenti nell'ultima partita per influenza e problemi muscolari. Indisponibile Conti. Nel Riolo Terme, due ex: il centrocampista Tommaso Errani che si è trasferito all'inizio del mese di dicembre dal Faenza e l’esterno Niccolò Venturi, in biancoazzurro tantissimi anni fa (poi Castel Bolognese, Solarolo, Lavezzola e Bagnacavallo).

All’andata in novembre fu 1-1 con il Faenza in vantaggio grazie a colpo di testa del giovane Bagnolini e pareggio su contestato rigore realizzato da Caroli. Ad arbitrare la gara Klajdi Gjuzi della sezione di Bologna, coadiuvato da Matteo Mazzotti e Simona Cavallari di Ravenna.