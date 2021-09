Calcio Femminile, anche Juve e Milan a Mezzano per il torneo under 15 in memoria di Paola Ravaglia

Si gioca sabato a Mezzano un mini torneo di Calcio Femminile categoria Under 15 in memoria di Paola Ravaglia. La location non è casuale: proprio li ha vissuto la madre del Presidente del Ravenna, che ha scelto di commemorarla con un torneo di calcio femminile in nome della forte passione che la madre nutriva nei confronti di questa disciplina sportiva e con la quale ha condiviso tanti eventi calcistici.

Oltre al Ravenna Women saranno in campo le formazioni di Brescia, Juventus, Milan, Roma e Sassuolo. Le partite si giocano in due tempi da 15 minuti ciascuno. Per accedere all'impianto sportivo di Mezzano è necessario essere in possesso di Green Pass. Il Memorial si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore alla data di svolgimento. Al momento della premiazione sarà presente uno stand gastronomico con specialità romagnole.