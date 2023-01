Calcio femminile, dalla Juventus arriva Sara Ventura per rinforzare il Ravenna Women

Il Ravenna Women rafforza ulteriormente il suo organico con l’acquisizione di Sara Ventura in prestito dalla Juventus Women e nella prima parte di campionato al Chievo Verona Women. Classe 2002, nata in Francia da genitori italiani, fa della duttilità la sua arma migliore potendo giocare come esterno di difesa o a centrocampo.

Nonostante la giovanissima età, ha già un palmares di tutto rispetto: due Interligue della regione Rhône-Alpes (2015 e 2017), due secondi posti del campionato nazionale under19 sempre con la maglia dell’Olympique Lyonnais. Importante anche la partecipazione alla prestigiosa Essone’s Cup con l’OL (2019/2020). Un nuovo innesto per il Ravenna Women che si prepara alla durissima gara del 15 gennaio contro il Trento.