Calcio femminile, la festa di Natale delle Ravenna Women: "Grande crescita, ora strutture idonee e moderne"

Oltre 130 persone, tra atlete, dirigenti, sponsor, collaboratori e famiglie erano presenti martedì sera al Mercato Coperto per la festa di Natale del Ravenna Women insieme al suo settore giovanile. Un incontro che ha visto partecipare anche l'assessore allo sport di Ravenna Giacomo Costantini, il vicepresidente del CONI Regionale Andrea Vaccaro, e il delegato LND di Ravenna Johannes Donati. Una serata di festeggiamenti e soprattutto l'occasione perfetta per fare il punto sullo sviluppo del progetto Ravenna Women partendo dalle prospettive che sono sorte in questi anni.

"E' bello poter vedere così tante giovani avvicinarsi alla disciplina del calcio e farlo in una realtà come il Ravenna Women importante per la città di Ravenna - queste le parole dell'assessore Costantini - Siamo ben consapevoli delle necessità di impianti e proprio per questo stiamo lavorando per far si che si possa avere nel minor tempo possibile strutture adeguate al miglior svolgimento delle attività”.

Vaccaro ha sottolineato quanto sia in ascesa il movimento e come la società giallorossa in poco tempo abbia creato una propria identità precisa con una crescita importante di atlete e tesserate. Donati, da poco delegato delegato LND di Ravenna, ha evidenziato come il calcio femminile oggi sia un asset importante e di come sia necessario poter lavorare in strutture idonee e moderne.

La serata si è conclusa con il taglio della torta da parte del Presidente Gasperoni. Proprio Gasperoni ha sottolineato come sia importante il momento celebrativo con tutte le tesserate e le famiglie: “Il movimento cresce anno dopo anno, anche grazie al lavoro di tutti. Il Ravenna Women ha uno staff locale, in gran parte formato in casa, una unicità nel campionato. Il campionato di Serie B oggi è di altissimo livello, molto affascinante e allo stesso tempo partecipato da realtà espressioni di metropoli. Sicuramente il tema impianto è molto sensibile e necessario. Confidiamo, come indicato dai miei predecessori, di rafforzare il rapporto con il territorio con una struttura dedicata alla squadra. Determinante sarà poi il mantenimento della categoria, obiettivo importante che equivale ad un grande successo.”