Calcio femminile, per le Ravenna Women arriva la grinta di Tonelli e Mariani

Ultimi nuovi arrivi per il Ravenna Women in vista della nuova stagione in Serie B. Nuovi arrivi che confermano una politica fatta di giovani talenti. La difesa sarà puntellata da Sara Tonelli: sei campionati sostenuti nel Lugano Femminile Women con una presenza anche in Champions League, ha già indossato la fascia di capitano. In attacco arriva Elena Mariani dal Pro Sesto: anche per lei esperienza da capitano e leadership, in terra romagnola con tanta voglia di dimostrare il suo valore.