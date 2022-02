Calcio femminile, Ravenna beffato in casa dal Cittadella

La fortuna non sarà ricordata tra le alleate di questa sfida in casa con il Cittadella per il Ravenna Women. Le giallorosse tirano fuori una bella prestazione che tuttavia non è sufficiente per portare a casa punti utili. Ben due i goal annullati per fuorigioco a Cimatti: irregolari entrambi. La questione è evidentemente psicologica, visto che alla prima occasione le avversarie riescono a violare la porta. Domenica prossima nuova occasione per recuperare in casa con il Cortefranca.

Un primo tempo molto bello dove il Ravenna riesce a tenere sotto controllo la compagine veneta senza mai subire, sfiorando il vantaggio al 18’ con Capucci che si trova davanti al portiere. Sulla respinta dell’estremo difensore avversario Cimatti va tap in, ma in evidente fuorigioco. Immediatamente dopo è Serafino protagonista con una respinta di pugno impegnativa per un’imbucata di Martinuzzi.

Il secondo tempo vede il Cittadella far girare palla. Su un’azione centrale una sfortunata palla supera Greppi, vede l’imbucata a sinistra del portiere con vantaggio degli ospiti grazie a Domi. Girandola di cambi da entrambe le squadre e gioco che scende di tono con pochi fraseggi. Sussulto finale proprio allo scadere con Giovagnoli che tira addosso al portiere ma in fuorigioco.



Ravenna – Cittadella: 0 – 1

Stadio Massimo Soprani – San Zaccaria (RA)

Reti: 18’ st Domi (CI)

RAVENNA WOMEN F.C.

Serafino, Greppi, Cimatti (19’ st Burbassi), Ligi (33’ st Barbaresi), Capucci, Distefano, Gianesin (33’ st Poli), Morucci, Giovagnoli, Raggi (28’ st Crespi), Benedetti

A disposizione: Tanzini, Baruffaldi, Vicenzi

All. Massimo Ricci

S.S.D. CITTADELLA WOMEN

Toniolo, La Rocca, Peruzzo, Masu, Domi, Saggion, Fracaros, Martinuzzi (28’ st Zorzan), Martelli (15’ st Ponte), Corazzi, Ripamonti

A disposizione: Peressotti, Meneghetti, Schiavo, Nurzia, Pantano, Zannini, Dilettuso

All. Salvatore Colantuono

Ammonite: Greppi (R), Morucci (R), Masu (CI)