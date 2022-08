Calcio femminile, per il Ravenna Women amichevole di prestigio con il Sassuolo

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna Women

Esordio stagionale importante per il Ravenna Women che mercoledì al Centro Sportivo Castiglione di Ravenna (ore 18) incontrerà il Sassuolo, squadra dalla gran rosa e ambizione. Un Ravenna Women rinnovato, che punta anche per questa stagione su giovani talenti per lasciare il segno. Una sfida amichevole che accende i fari sul prossimo campionato di serie B che si annuncia ancor più avvincente e competitivo.