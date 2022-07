Calcio femminile, rinnovi importanti per le Ravenna Women

Rinnovi di qualità per il Ravenna Women che conferma atlete che nel corso dello scorso campionato hanno dimostrato di poter crescere e rappresentare le Leonesse in ogni contesto. Francesca Barbaresi, leader silenziosa di grande qualità. Giada Burbassi, migliore realizzatrice dello scorso campionato. Linda Giovagnoli, in difesa al suo quarto campionato da protagonista in prima squadra. Greta Raggi, una certezza per il futuro grazie alla capacità di costruire la sua carriera sul lavoro e sul sacrificio.