Calcio giovanile, l’Under 19 di Faenza batte l'Azzurra e insegue il secondo posto

Le squadre giovanili del Faenza sono state impegnate in una serie di gare, ottenendo risltati di tutto rispetto. L’Under 19 Juniores di Nicola Cavina continua a lottare per il secondo posto, nonostante il punto di distacco e la partita in più giocata rispetto al Classe. I biancoazzurri hanno così superato 5-1 l’Azzurra Romagna grazie alle reti di Betti, Bosio, Andrei Galatanu, De Marco e Vecchi. Sabato 30 aprile il Faenza sarà impegnato (ore 15) a Massa Lombarda.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini sbanca Forlì 4-2 con le reti di Donati, D’Agostino e la doppietta di Emiliani. Domenica 1 maggio partita al “Bruno Neri” (ore 10.30) contro il Progresso Castel Maggiore. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini prevale 3-0 sullo Junior Calcio Cervia con la doppietta di Savioli e il gol di Logozzo. Il prossimo impegno sarà in trasferta sul campo del Torre Savio.

L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri perde 1-2 con il Pianta Forlì. In gol per i manfredi Fantinelli. Prossimo turno il 1 maggio in trasferta a Mezzolara. Bene l’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio che vince in trasferta 4-1 con il Castel Bolognese (gol di Tronconi, Badiali, Napolitano, Peroni). Domenica 1 maggio (ore 10.30) partita al “San Rocco” contro la Stella Azzurra Zolino. Vittorie per gli Esordienti 2009 con il Borgo Tuliero, e per gli Esordienti 2010 con la Marradese

Le formazioni del vivaio biancoazzurro sono anche impegnate in diversi tornei extra campionato. Così i Giovanissimi 2008 al torneo di Bagnacavallo, hanno superato la Virtus Faenza. Al Torneo Savarna i 2005 del Faenza prevalgono sul Pianta 2-1. Applausi per Pulcini 2011 che conquistano la finale del prestigioso torneo “Tassi” che sarà il 1 maggio, battendo Valuntas Brescia e Real Casalecchio.