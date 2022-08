Calcio, i tifosi del Milan Club Faenza ripartono verso San Siro

Qualche giorno fa per la prima partita del campionato di serie A di calcio del Milan contro l’Udinese (4-2 il risultato) c’era anche la Faenza rossonera. Si è trattato del battesimo allo stadio “Giuseppe Meazza” del Milan Club Faenza grazie a un gruppo di soci che hanno rappresentato il rifondato sodalizio a un mese dalla presentazione ufficiale.

Il direttivo del “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” si sta organizzando per una serie di iniziative per consentire ai soci di poter vivere la propria passione sportiva. Tra queste i viaggi allo stadio “San Siro” a Milano per assistere alle partite del Milan, incontri con i campioni del passato a Faenza e altre attualmente allo studio. Per stringere un legame diretto con i soci e gli appassionati rossoneri, sono stati aperti due canali social: le pagine Facebook e Instagram, e presto sarà aperto anche un sito internet informativo.

I soci iscritti sono già più di 270 ed è ancora possibile sottoscrivere presso il bar del Rione Rosso in via Campidori, la tessera associativa nominativa dell’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) che darà la possibilità di usufruire di una serie di vantaggi collegati al “mondo Milan”: sconti per visitare il museo di San Siro, sull’acquisto di prodotti a Casa Milan, sul merchadising, oggettistica e accessori.

Il Milan Club Faenza fu associato all’AIMC fino al 2001, quando venne meno la disponibilità della vecchia sede in via Cavour. Negli anni successivi il sodalizio si rese comunque protagonista di alcuni eventi importanti: nel 2010 fu pubblicato il libro “Milan Club un amore infinito” e nel 2017 fu ospitato a Faenza il più grande fuoriclasse rossonero di tutti i tempi, Gianni Rivera. Ora la ripartenza verso nuovi traguardi seguendo l’esempio dell’indimenticabile Carlo.