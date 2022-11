Calcio, il Ravenna di Gadda parte con una vittoria: a Sant'Angelo decide Spinosa

Parte col piede giusto mister Gadda alla guida del Ravenna, nella sua terza avventura in giallorosso. A Sant'Angelo i romagnoli passano di misura grazie al gol di Spinosa al 64'. Un primo tempo in cui gli ospiti cercano le ripartenze con due occasioni per parte, per il Ravenna entrambe sul destro di D'Orsi che non trova la rete dal limite, bella parata invece di Venturini sulla conclusione allo scadere di Spaviero. Al 19' della ripresa l'assist perfetto di Guidone per Spinosa permette agli ospiti di passare avanti. Senza troppi affanni i romagnoli portano a casa l'intera posta in palio sfiorando il raddoppio con Terigi su calcio d'angolo. Ravenna ora nono in classifica con 20 punti, a -2 dai playoff e a -8 dalla capolista Giana Erminio.