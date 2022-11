Calcio, le Romagna Women chiudono con sole vittorie il girone d'andata in eccellenza femminile

Si chiude il girone d'andata al Soprani di San Zaccaria con il Fossolo che fa visita alle United Romagna Women. Scontro al vertice fra le padrone di casa, già campionesse d'inverno con 90 minuti di anticipo, e la squadra bolognese alla ricerca di un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. Partita non bella ma combattuta in ogni zona del campo con il Fossolo nella prima fase padrone del campo sfruttando la velocità dei propri esterni. Le bolognesi riescono a impensierire la difesa romagnola con continui inserimenti centrale contenuti solo dall'ottima prestazione dei centrali Ercolani e Milandri che più volte si trovano a dover respingere le attaccanti avversarie.

Le ragazze di mister Piolanti e Lazzerini faticano a costruire gioco con il centrocampo costantemente scavalcato dai rilanci della difesa che, dovendo lavorare più sulla parte difensiva, non riesce a impostare il gioco verso le centrocampiste. Il tipo di gioco impostato dalle ospiti lascia inevitabilmente ampi spazi sfruttabili dalle padrone di casa che capitalizzano alla prima occasione. Infatti, al minuto 12 del primo tempo, Zani sfugge alla marcatura con un'ottima progressione e, con un tiro che incoccia in entrambi i pali prima di varcare la linea bianca, porta in vantaggio le Romagna Women proprio nel momento di maggior pressione del Fossolo. Il vantaggio dava vigore alle romagnole che continuavano alla ricerca del raddoppio non riuscendo a presentarsi con efficacia davanti al portiere avversario.

Il secondo tempo non si discosta molto dal primo con le padrone di casa che cercano il gol della sicurezza e le emiliane, dal canto loro, che cercano il pari con lanci lunghi verso le loro veloci punte. Da segnalare, durante i minuti di recupero, una traversa del Fossolo su tiro da fuori aria. Dopo 5 minuti di extratime termina la partita con le Romagna Women che fanno percorso netto, otto vittorie su otto gare disputate.

Un girone d'andata che ha visto le romagnole protagoniste con la seconda miglior difesa del campionato e con le due punte (Quercioli e Zani) al secondo e terzo posto dell'attuale classifica cannonieri. Ora si osserverà un turno di riposo nel corso della prima giornata di ritorno e le Romagna Women torneranno in campo il 20 novembre quando faranno visita al Gatteo mare. Sicuramente il girone di ritorno metterà ancor di più sotto pressione le ragazzi di San Zaccaria che dovranno mantenere la posizione sapendo che ogni avversaria si presenterà ancor di più motivata per cercare la vittoria contro la capolista.