Calcio, Ravenna a caccia di gol con il nuovo centravanti Antonio Sabbatani

Il Ravenna Calcio annuncia di avere raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante Antonio Sabbatani che arriva dal Medicina Fossatone e va a rinzorzare la rosa di mister Gadda. Faentino classe 2002, Sabbatani è un attaccante centrale che fa dell’attacco alla profondità la sua caratteristica distintiva unita ad un innato senso del gol.

Cresciuto nella Virtus Faenza, passa a 16 anni all’Imolese con il quale arriva a disputare il campionato Beretti. Nonostante le sospensioni dei campionati per il Covid riesce comunque a mettere a referto 12 reti prima del passaggio a Russi (3 gol in 4 presenze). Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Medicina Fossatone con la quale ha totalizzato 58 presenze e 27 reti. Da lunedì sarà a disposizione di mister Gadda per l’inizio della preparazione estiva.