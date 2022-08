Calcio, parte la stagione del Faenza: prima amichevole contro il Classe

Prende il via ufficialmente la stagione 2022-23 del Faenza calcio con l’inizio della preparazione al campionato di Promozione, fissato per lunedì 8 agosto allo stadio “Bruno Neri” sotto la guida dell’allenatore Andrea Folli. Ad affiancarlo gli altri membri dello staff: i preparatori Francesco Di Nunzio per la parte atletica ed Edmondo Santarelli per i portieri con il collaboratore Mirko Piazza. Sono 31 i calciatori a disposizione di mister Folli per le 4 settimane che precedono l’avvio del torneo, domenica 11 settembre Due soli volti nuovi, gli esperti attaccanti Daniele Ferri e Ndiaye Ibrahima importanti conferme e tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile.

A essere chiamati a svolgere la preparazione con la Prima Squadra sono i promettenti giovani classe 2003 Leonardo Errani capitano della Juniores e Giacomo Errani, e classe 2004 Luca Savorani, Giuseppe De Marco, Enrico Ceroni (che già hanno esordito in Promozione), Stefano Albonetti, proveniente dalla Virtus, e Tommaso Morganti. Integrano il gruppo altri giovani del vivaio classe 2005: Bendandi, Emiliani, Navarro e Tuzio. “Da anni facciamo giocare tanti ragazzi usciti dal nostro settore giovanile – dichiara il direttore sportivo Nicola Cavina -. Anche in questa annata sportiva faremo altrettanto”.

Hanno lasciato il Faenza il portiere Edoardo Tassinari, i difensori Nicola Manaresi e Giovanni Vecchi (dalla Juniores al Fosso Ghiaia), il centrocampista Giovanni Conti, gli attaccanti Luca Riviello (al Fosso Ghiaia) e Luca Pioppo. A loro il ringraziamento della società per quanto fatto con passione. In vista della prima giornata di campionato di Promozione, che prenderà il via domenica 11 settembre al “Bruno Neri” contro l’Argentana, sono state fissate alcune partite amichevoli in agosto, tutte in trasferta data l’indisponibilità del campo di gioco in manutenzione dopo il Palio del Niballo. La prima sabato 13 contro il Classe, poi con il Sanpaimola (il 20), quindi torneo con Massa Lombarda e Castenaso (mercoledì 24), contro il Savarna (sabato 27) e infine a Bagnacavallo (mercoledì 31).

L’elenco completo dei giocatori convocati per la preparazione pre-campionato

Portieri: Riccardo Ravagli (2000), Pier Nicola Luce (2004);

Difensori: Albonetti Alessandro (1996), Albonetti Nicola (2001), Albonetti Stefano (2004), Bendandi Davide (2005), De Marco Giuseppe (2004), Errani Leonardo (2003), Gabrielli Luca (1993), Karaj Shain (2002), Lanzoni Francesco (1998), Morganti Tommaso (2004), Navarro Matteo (2005), Venturelli Matteo (2000);

Centrocampisti: Bertoni Federico (2000), Betti Nicolò (2003), Ceroni Enrico (2004), Costa Andrea (2003), Errani Giacomo (2003), Galatanu Mihail (2002), Savorani Luca (2004), Tuzio Luca (2005);

Attaccanti: Bagnolini Riccardo (2003), Bosio Giacomo (2004), Emiliani Tommaso (2006), Ferri Daniele (1992), Galatanu Andrei (2002), Lanzoni Giacomo (2000), Lanzoni Pietro (2001), Ndiaye Ibrahima (1992).