Calcio, passo falso delle Romagna Women nella seconda giornata di poule promozione

Seconda giornata della poule promozione e arriva la prima sconfitta per le Romagna Women. Si gioca in quel di Piacenza, 15 giorni dopo la semifinale di Coppa, l'incontro valido per la seconda giornata della poule promozione non è una bella partita ma combattuta si con un equilibrio tra le due formazioni ed in virtù di questo equilibrio il primo tempo si chiude sullo 0-0 con un brivido nel finale in cui Calia è andata vicino alla rete del vantaggio.

La ripresa si apre con una Romagna Women completamente abulica in campo, alcune delle ragazze gialloblù assolutamente fuori dal contesto della partita, giocata tra l'altro senza la necessaria intensità mostrata nelle uscite precedenti. L'equilibrio veniva spezzato da un errore in disimpegno da parte di Castellucci che metteva la palla sui piedi delle emiliane le quali non si facevano certo pregare per concludere a rete. Lo svantaggio contribuiva ad aumentare la confusione tra le romagnole che quasi mai riuscivano a rendersi seriamente pericolose anzi, complice un altro errore difensivo subivano il raddoppio che chiudeva di fatto la gara.

Sicuramente un passo indietro dopo due prove molto brillanti, segno di un percorso di crescita farcito da prestazioni altalenanti. Poco c'è da salvare dalla gara, la prestazione di Emiliani sempre attiva nel portare pressione alla retroguardia avversaria, la sempre sicura Milella che ancora una volta dimostra la sua importanza nel pacchetto arretrato, Calia tutto cuore e grinta sempre una delle ultime ad arrendersi, Ercolani sempre puntuale e precisa nonostante sia scesa in campo condizionata da un problema fisico. Ora non resta che ripartire e preparare nel migliore dei modi la gara di domenica, quando sarà la capolista Parma a fare visita alle Romagna Women. Il calcio d'inizio è fissato per le 15.30.