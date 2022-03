Calcio, poule promozione eccellenza femminile: partono con il piede giusto le Romagna Women

Parte con il piede giusto l'avventura delle Romagna Women nella poule promozione del campionato di Eccellenza. Le gialloblù ospitano le reggiane del Celtic Boys e trovano la vittoria tra le mura amiche che mancava dallo scorso 21 novembre. Le ragazze di Piolanti replicano la bella prova di sette giorni prima, offerta nella semifinale di Coppa, in quel di Piacenza prendendo subito le redini del gioco e sciorinando un numero considerevole di occasioni da rete.

Ottima l'impostazione di gioco che ha costretto le avversarie a non uscire dalla propria metà campo ma nonostante le numerose occasioni da rete le romagnole devono attendere il primo minuto di recupero del primo tempo per trovare la rete del vantaggio con Severi direttamente da calcio piazzato. La ripresa vedeva una formazione ospite proiettata in avanti ma senza creare pericoli alla porta di Castellucci ed in occasione di una veloce ripartenza arriva il raddoppio gialloblù firmato da Emiliani. Solo un'attimo di rilassamento ed un'indecisione in difesa davano la possibilità alle biancoverdi di accorciare le distanze su calcio di rigore. La rete subita non scalfiva le certezze delle padrone di casa che trovavano anche la terza marcatura con Soglia al termine di una ottima ripartenza. Tutte ben oltre la sufficienza con una menzione particolare per Muratori e Calia inesauribili a centrocampo una ad interdire le azioni avversarie l'altra a costruire in collaborazione con Zani azioni ficcanti per gli inserimenti delle compagne.

Ora archiviato questo successo la testa è già proiettata verso domenica 27 marzo, quando le Romagna Women faranno nuovamente visita al Piacenza. Dalla ripresa degli allenamenti si lavorerà anche sul fatto che le occasioni create vanno sfruttate e non si può sempre creare molto per raccogliere poco in relazione alla mole di gioco espresso. Sicuramente le gialloblù vorranno ritagliarsi un posto al sole in questo girone che prevede solo gare di andata e l'inizio è stato molto confortante.