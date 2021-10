Calcio, primo stop per l’Under 19 Juniores del Faenza

Primo stop per l’Under 19 Juniores del Faenza che perde in casa 1-2 con il Classe, nonostante la marcatura iniziale di Bagnolini. Domenica 31 ottobre trasferta a Ravenna contro l’Azzurra Romagna. L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini dopo il turno di riposo, in campo il 31 ottobre a Classe. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini vince 2-1 con la Sammaurese grazie alle reti di Servadei e Zoli. (nella foto allegata) Domenica 31 ottobre trasferta a Cattolica contro l’Academy. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri viene battuta di misura a Classe dove la squadra locale si impone 1-0. Il 31 ottobre (ore 10.30) al “Bruno Neri” confronto importante con il Ravenna. L’Under 14 (Giovanissimi 2008) di Francesco Di Nunzio vince 3-1 a Imola con la Juvenilia. I gol segnati da Tronconi, Lanzoni e Moaz. Prossimo incontro domenica 31 ottobre al campo San Rocco (ore 10.30) con il Placci Mordano Bubano. Bene gli Esordienti 2009 di Pietro Errani che vincono sul SanpaImola e gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro che superano il Tozzona. I Pulcini: i 2011 di Edo Drymisci vincono sui tre tempi nel derby con la Virtus e poi con il Faventia, mentre i 2012 riescono a superare il Bagnacavallo.