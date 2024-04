Calcio, il Ravenna piega il Forlì e continua a rincorrere la capolista Carpi

Il Ravenna si aggiudica con un secco 3-0 il derby col Forlì e continua a rincorrere la capolista Carpi. Domenica pomeriggio al Benelli segnano Nappello, Campagna e Pezzolato, coi giallorossi che restano quindi secondi a -2 dal Carpi (vittorioso di misura contro il Progresso). Ravenna che fa la partita e passa in vantaggio grazie al rigore procurato da Tirelli e trasformato poi da Nappello. Gli ospiti si fanno vedere con un inserimento di Lolli ben parato da Cordaro. Prima dell'intervallo, l'autore del gol sfiora la doppietta con un destro a giro. Nella ripresa i bizantini mettono in ghiaccio la vittoria grazie al siluro di Campagna dal limite (70'). All'81' Sabbatani calcia alto un rigore per fallo di Lolli su Diallo, ma poi si riscatta prontamente con un tap-in dopo un miracolo di Pezzolato sulla sua girata. Nel prossimo turno i giallorossi saranno ospiti proprio dell'ultimo avversario del Carpi, il Progresso.