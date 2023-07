Parte la stagione del Ravenna, Gadda: "Partiamo da zero perché la squadra è completamente nuova"

Comincia la nuova stagione del Ravenna calcio: lunedì pomeriggio i giallorossi, con tanti volti nuovi, si sono radunati e hanno sostenuto il primo allenamento a Glorie. Si riparte dallo stesso allenatore che aveva portato a termine la passata stagione: Massimo Gadda. "Riconfermare Massimo è stato secondo noi un passaggio legato alla bontà del lavoro che ha portato in fondo - sottolinea il presidente del Ravenna, Alessandro Brunelli -. Ripartiamo con una situazione che vede molti cambiamenti, siamo ancora al lavoro perché mancano delle pedine. Siamo convinti di poter prendere un disegno tecnico che porti la squadra a esprimere qualcosa di piacevole, che ci aiuti a godere questo sport".

Tanti nuovi giocatori in squadra, ma ne arriveranno ulteriori. Nomi che hanno soddisfatto anche il tecnico Gadda: "Sono molto contento perché abbiamo preso profili che possono veramente svoltare la loro carriera. Partiamo da zero perché la squadra è completamente nuova, ci aspetta un lavoro duro e impegnativo ma anche stimolante". L'allenatore si dichiara entusiasmato dal prosieguo della sua avventura alla guida dei giallorossi. "Sono venuto qui l'anno scorso per sostituire mister Serpini con qualche dubbio perché è la città in cui vivo, invece ho trovato una società molto organizzata e di livello superiore" dichiara Gadda, che non si sbilancia sugli obiettivi stagionali: "Non siamo in grado di fare né promesse né programmi, questa squadra deve nascere e dobbiamo dare un'identità tattica, lavoro che mi stimola".

Ad affiancare mister Gadda sarà Paolo Sciaccaluga, nel ruolo di vice allenatore. "Dire che sono contento è poco - commenta il nuovo volto dello staff tecnico, che ha militato per 5 stagioni nel Ravenna raccogliendo 152 presenze -. Riprendo a far parte di una famiglia, sono anche un po' emozionato. Quello che prometto è portare un po' di esperienza e di entusiasmo: non vedo l'ora di andare a Glorie e mettermi gli scarpini per poter stare insieme a questi ragazzi e cercare di tirare fuori il meglio da una squadra che può dare delle soddisfazioni".