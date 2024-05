Calcio, lo sfogo di Gadda dopo Ravenna-Imolese: "Questa squadra perde un campionato a tavolino"

"Non c'è bisogno che mi facciate domande": comincia così la conferenza stampa post partita di mister Massimo Gadda, dopo la vittoria per 2-0 del suo Ravenna contro l'Imolese. I giallorossi, con il contemporaneo 5-1 ottenuto dal Carpi contro il Certaldo, chiudono il campionato al secondo posto. "Perdiamo un campionato dove arriviamo a pari punti con quella che pare l'abbia vinto. Al di là di quello che succederà poi con i ricorsi, perdiamo un campionato dove, se ci fossero parametri normali, saremmo in vantaggio sia nella differenza reti che nello scontro diretto. Questa squadra perde un campionato a tavolino, che è una cosa veramente assurda, perché questa squadra ha avuto una regolarità incredibile, ha subito 13 gol in 34 partite, ha segnato quasi 60 reti, ha riacceso entusiasmo in questa piazza".

L'esclusione dal campionato della Pistoiese (e l'annullamento di tutti i punti ottenuti contro i toscani) a poche giornate dalla fine ha raddoppiato da 2 a 4 lunghezze lo svantaggio dei romagnoli nei confronti degli emiliani, e a fine campionato la distanza tra le due squadre è proprio di quei due punti... "Ringrazio la gente che ci è stata molto vicino, è veramente un peccato, perché noi sul campo questo campionato lo abbiamo vinto - continua Gadda -. Non c'entra niente il Carpi, hanno fatto un grande girone di ritorno e sono favoriti da questa decisione a tavolino ma non c'entrano niente. Noi veniamo penalizzati da cose assurde. Bastava togliere i punti del girone di ritorno per dare regolarità a questo campionato, perché il girone d'andata lo abbiamo giocato tutti regolare con la Pistoiese. Nel ritorno siamo stati tutti avvantaggiati, bastava togliere i punti del girone di ritorno, per non penalizzare il merito sportivo".

Adesso il Ravenna dovrà passare dai playoff, che tuttavia non garantiscono la promozione in serie C. "Io a volte non capisco, basta dare merito alle seconde classificate, facendo una graduatoria con la media punti, la storia della società, lo stadio e il settore giovanile. Invece ci costringono a giocare questi playoff che alla fine non si sa che valore abbiano, e non so neanche come potremo farli. Tutti i ragazzi piangono perché hanno dato veramente tutto, hanno un attaccamento alla maglia e un senso di appartenenza veramente incredibile".