Calcio, il ravennate Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo

Sarà il ravennate Davide Ballardini a guidare il Sassuolo nel finale di campionato di Serie A. Missione complicata per il tecnico ravennate, con il Sassuolo in piena lotta per la salvezza e attualmente terzultimo con 20 punti in classifica. Questa mattina la società emiliana ha ufficializzato l'incarico di guida tecnica della squadra fino alla fine della stagione. Ballardini dunque subentra a Emiliano Bigica, reduce dalla pesante sconfitta con il Napoli per 6-1. Per Ballardini è un ritorno in Serie A dopo l'esperienza con la Cremonese nella stagione 2022-23.