Calcio femminile, le Romagna Women tornano dalla trasferta di Bologna con tre punti pesanti

Posticipo serale andato in scena a Bologna tra le formazioni del Fossolo 76 e delle Romagna Women, valevole per la sesta giornata del girone d'andata del campionato di calcio femminile Eccellenza - Girone B. Partita subito vibrante ben gestita dal sig.Trentin di Bologna, che smorzava sul nascere i tentativi delle padrone di casa di incanalare il match su binari più fisici che tecnici. Le romagnole sono da subito brave a non cadere nei tranelli e pensare unicamente a sviluppare il proprio gioco. Le Romagna Women trovano il vantaggio con Zani, abile a sfruttare una ripartenza. Lo svantaggio costringe le bolognesi a gettarsi a capofitto alla ricerca del pari che arriva al minuto 39 con Spazzoli che supera il portiere romagnolo con un tiro dal limite dell'area. Il pareggio subito non smonta le Romagna Women che continuano a creare azioni pericolose e danno la possibilità a Romiti di compiere alcuni interventi degni di nota, dando così la possibilità all'estremo difensore di casa di risultare la migliore della propria squadra al fischio finale.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia, padroni di casa che cercano di imporsi senza peraltro impensierire più di tanto un'attenta Castellucci. Con il pallino del gioco in mano alla squadra di casa, le Romagna Women trovano il modo di rendersi sempre pericolose con ripartenze veloci e pungenti. Al termine di una di queste è Rotondo a portare in vantaggio le Romagna Women al minuto 66. Da quel momento sono le romagnole a prendere possesso della partita non concedendo molto alle avversarie. In pieno recupero, a solo 2 minuti dal termine, è di nuovo Zani a firmare la doppietta personale e suggellare così una vittoria per 1-3 fortemente voluta dalle gialloblù. Ora le gialloblù torneranno sul loro terreno, a Montaletto, per affrontare l'Imolese per l'ultima giornata del girone d'andata. Appuntamento domenica alle 14.30.