Calcio, si chiude con un pareggio il 2021 delle Romagna Women

Ultima gara del 2021 per le Romagna Women che ospitano sul proprio terreno la formazione del Riccione. Gara ininfluente ai fini della classifica in quanto le rivierasche partecipano al campionato fuori classifica, ma si tratta pur sempre di una partita importante e sentita e come tale viene interpretata da entrambe le squadre. Romagna Women che si schierano, al fischio d'inizio, con una formazione rivoluzionata rispetto alla settimana precedente a causa di numerose assenze.

La prima frazione di gioco vede le Romagna Women creare alcune importanti occasioni da rete che non vengono finalizzate, mentre le ragazze del Riccione capitalizzano con l'inossidabile Cesari le occasioni avute e si portano prepotentemente sul 2-0. Nella retroguardia gialloblù trova posto tra i pali Pacifico, peraltro incolpevole sulle reti subite, che con alcuni interventi degni di nota tiene in partita la formazione di Piolanti. Nel pacchetto arretrato degna di nota la prestazione di Ercolani che si trova ad affrontare Cesari, ottima anche Balladelli schierata nell'inusuale posizione di centrale difensivo e Preti che con il passare delle partite si avvicina sempre più al suo standard abituale lasciandosi completamente alle spalle il difficile inizio di stagione. Il centrocampo gialloblù oltre a Severi vede schierata Rossi alla prima apparizione dal primo minuto, buonissima la sua prova con il passare dei minuti, sulle corsie laterali a destra Petrini, sempre una garanzia, a sinistra Mazzi che rotta l'emozione iniziale si propone con efficacia sulla corsia mancina. Il tandem d'attacco iniziale è formato da Zani e Casadei che bene interagiscono tra loro e solo una scarsa precisione ed un pizzico di precipitosità fanno sì che le gialloblù chiudano sotto di due reti a zero.

Ad inizio ripresa la formazione di casa opera subito tre cambi, entrano sul terreno di gioco Domeniconi, Calia e Soglia. Le nuove entrate cambiano radicalmente volto alla squadra, arretrata Casadei in una posizione a lei più congeniale unitamente al dinamismo farcito di qualità di Calia ed alla velocità di Soglia, le Romagna Women diventano padrone del campo e dettano i ritmi di gioco che mettono sovente le rivierasche in difficoltà. Passato un primo momento di assestamento, Domeniconi diventa assoluta protagonista della gara e con una doppietta di pregevole fattura nel giro di 6 minuti ristabilisce il punteggio di parità, sfiorando successivamente la tripletta con un colpo di testa. Trovato il pari le gialloblù continuano a giocare per ribaltare completamente le sorti del match così facendo le occasioni arrivano con Calia, fuori poco un tiro a giro delizioso e con Severi dalla distanza oltre ad ulteriori occasioni create con inserimenti continui. Lo sforzo viene premiato con la rete di Soglia incuneatasi in area dalla sinistra su splendido assist di Casadei. Nonostante lo sforzo prodotto le padrone di casa non riescono a chiudere la partita e vengono punite al secondo minuto di recupero da Cesari che realizza la rete per il pari definitivo.

Nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata a pochi secondi dal termine rimane la consapevolezza che la squadra vista nella ripresa ha molte risorse che torneranno utili nel proseguo della stagione. Ottime risposte da Domeniconi ( MVP della giornata) che sarà chiamata a confermare i progressi mostrati nei 45 minuti in cui è stata schierata al fianco di Zani (ottimo il suo continuo giocare per la squadra) mentre una menzione tutta particolare merita Casadei che una volta spostata nel suo ruolo congeniale ha mostrato tutta l'intelligenza tattica e la visione di gioco di cui è dotata. Sarà sicuramente un bel problema (averne di problemi di abbondanza) per Piolanti ed il suo staff tecnico rinunciare ad una Casadei che sa sempre cosa fare un attimo prima di tutte le altre e mette in condizione le compagne di presentarsi sempre a tu per tu con il portiere avversario.

Si chiude così una prima parte di stagione sicuramente positiva, ma con la consapevolezza che solo lavorando sempre seriamente in allenamento si potranno correggere errori di posizionamento e di scarsa concentrazione che ogni tanto appaiono. Ora le Romagna Women si fermano per qualche meritato giorno di riposo, l'appuntamento è per il 3 gennaio per la ripresa della preparazione.