Calcio, debutto a Forte dei Marmi per il Ravenna. Primo derby il 21 novembre col Forlì

Il Dipartimento Interregionale della LND ha completato la stesura dei calendari delle gare che animeranno il campionato 2021/2022. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15 del 19 settembre quando il Ravenna affronterà in trasferta il Real Forte Querceta.

Previsti quattro turni infrasettimanali: 6 e 20 ottobre (andata), 2 e 16 febbraio (ritorno). Tre invece le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua. Termine della regular season il 15 maggio 2022.

L'elenco degli impegni dei giallorossi

REAL FORTE QUERCETA RAVENNA 19/09/21 15:00

RAVENNA SERAVEZZA POZZI 26/09/21 15:00

MEZZOLARA RAVENNA 3/10/21 15:00

RAVENNA LENTIGIONE 6/10/21 15:00

CORREGGESE RAVENNA 10/10/21 15:00

RAVENNA SASSO MARCONI 17/10/21 15:00

FANFULLA RAVENNA 20/10/21 15:00

RAVENNA BAGNOLESE 24/10/21 15:00

AGLIANESE RAVENNA 31/10/21 14:30

RAVENNA PRATO 7/11/21 14:30

ALCIONE MILANO RAVENNA 14/11/21 14:30

RAVENNA FORLI’ 21/11/21 14:30

RIMINI RAVENNA 28/11/21 14:30

RAVENNA TRITIUM 5/12/21 14:30

ATHLETIC CARPI RAVENNA 8/12/21 14:30

RAVENNA SAMMAURESE 12/12/21 14:30

PROGRESSO RAVENNA 19/12/21 14:30

BORGO SAN DONNINO RAVENNA 22/12/21 14:30

RAVENNA GHIVIBORGO VDS 9/01/22 14:30

RAVENNA REAL FORTE QUERCETA 16/01/22 14:30

SERAVEZZA POZZI RAVENNA 23/01/22 14:30

RAVENNA MEZZOLARA 30/01/22 14:30

LENTIGIONE RAVENNA 2/02/22 14:30

RAVENNA CORREGGESE 6/02/22 14:30

SASSO MARCONI RAVENNA 13/02/22 14:30

RAVENNA FANFULLA 16/02/22 14:30

BAGNOLESE RAVENNA 20/02/22 14:30

RAVENNA AGLIANESE 27/02/22 14:30

PRATO RAVENNA 6/03/22 14:30

RAVENNA ALCIONE MILANO 20/03/22 14:30

FORLI’ RAVENNA 27/03/22 15:00

RAVENNA RIMINI 3/04/22 15:00

TRITIUM RAVENNA 10/04/22 15:00

RAVENNA ATHLETIC CARPI 14/04/22 15:00

SAMMAURESE RAVENNA 24/04/22 15:00

RAVENNA PROGRESSO 1/05/22 15:00

RAVENNA BORGO SAN DONNINO 8/05/22 16:00

GHIVIBORGO VDS RAVENNA 15/05/22 16:00