Calcio, Ravenna ancora nel girone D. Esordio col Prato tra le mura amiche

Sarà ancora nel girone D della Serie D il Ravenna, che farà il suo esordio in campionato il 4 settembre contro il Prato, al Benelli. Nel gruppo oltre ai giallorossi sono presenti altre 19 squadre, tra cui le romagnole Forlì, Sammaurese, United Riccione e le emiliane Bagnolese, Carpi, Correggese, Corticella, Mezzolara, Salsomaggiore e Lentigione. A completare il girone D la retrocessa Pistoiese, con Prato, Scandicci, Real Forte Querceta, Giana Erminio, Fanfulla, Crema e Sant'Angelo.

Il calendario

Si parte domenica 4 settembre con Ravenna Prato. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, saranno sei per il girone D: 21 settembre, 5 ottobre, 21 dicembre nel corso del girone di andata, 25 gennaio, 8 febbraio e 6 aprile 2023 per il ritorno.

Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16. Di seguito l'elenco degli impegni del Ravenna:

04/09: Ravenna Prato (ritorno 08/01);

11/09: Scandicci Ravenna (ritorno 15/01);

18/09: Ravenna Salsomaggiore (ritorno 22/01);

21/09: Aglianese Ravenna (ritorno 25/01);

25/09: Ravenna Fanfulla (ritorno 29/01);

02/10: Crema Ravenna (ritorno 05/02);

05/10: Ravenna Giana Erminio (ritorno 08/02);

09/10: Correggese Ravenna (ritorno 12/02);

16/10: Ravenna Real Forte Querceta (ritorno 19/02);

23/10: United Riccione Ravenna (ritorno 26/02);

30/10: Ravenna Sammaurese (ritorno 05/03);

06/11: Ravenna Corticella (ritorno 19/03);

13/11: Sant'Angelo Ravenna (ritorno 26/03);

20/11: Ravenna Mezzolara (ritorno 02/04);

27/11: Bagnolese Ravenna (ritorno 06/04);

04/12: Ravenna Forlì (ritorno 16/04);

11/12: Carpi Ravenna (ritorno 23/04);

18/12: Ravenna Pistoiese (ritorno 30/04);

21/12: Lentigione Ravenna (ritorno 07/05).