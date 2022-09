Sanpaimola, capitan Mengolini lascia la squadra dopo ben 12 stagioni in giallorossoblù

Il capitano di lunga data Michael Mengolini chiude la propria importante esperienza calcistica con il Sanpaimola, in accordo con la Società del Presidente Alex Cocchi: “Rispettiamo la decisione di Michael, lascia un vuoto pesante all’interno dello spogliatoio, dopo ben 12 stagioni con la maglia giallorossoblù. La Società ha preso atto, con forte dispiacere della sua scelta di lasciare il club per motivi personali e gli augura ogni fortuna nel futuro professionale ed umano. Con Michael abbiamo condiviso tante gioie e qualche dolore e lo ringraziamo per tutto quanto gettato in campo in questi anni”.

Classe 1991, il capitano ha giocato con questi colori dal 2010/2011 fino al debutto nella stagione corrente, che sarebbe stata la sua 13esima consecutiva. Partì con il San Patrizio in Promozione, quindi con il Sanpaimola conquistò l’Eccellenza in cui ha guidato difesa e centrocampo per 5 anni di fila. Il successo 2-1 con gol di Alessandrini al 95’ nella tana della Savignanese, all’ultima giornata dello scorso campionato, si può considerare la sua ultima perla di commiato dalla Società e dai tifosi del Sanpaimola. Ma Mengolini è stato molto di più, per lui non parlano solo i risultati, parlano anche l’impegno, la leadership, la determinazione con cui, negli ultimi anni ha trascinato i suoi compagni, molto dei quali lo considerano un vero e proprio modello di comportamento in campo.