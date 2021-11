Coppa Italia, il Ravenna perde 2-1 a Carpi e saluta la competizione

Il Ravenna viene sconfitto 2-1 al Cabassi dall'Athletic Carpi ed esce dalla Coppa Italia. Nel primo tempo poche emozioni, con le squadre che lottano ma non creano occasioni se non in qualche conclusione da fuori area. La rete del vantaggio emiliano arriva al 49', quando l'ex giallorosso Raffini controlla dal limite dell'area e incrocia il destro superando Salvatori. Al 64' l'episodio che rimette in equilibrio il risultato: Macrì viene atterrato in area, l'arbitro fischia il rigore che viene trasformato da Ambrosini. A 8' dalla fine il gol che decide la gara: Serrotti trova in profondità Carrasco che a tu per tu con Salvatori fissa il 2-1 finale.