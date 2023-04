Calcio, non basta Marangon: Ravenna ko al Benelli contro il Carpi

Brutta sconfitta per il Ravenna nella gara celebrativa dei 110 anni di storia del club: il Carpi passa 3-1 al Benelli. Al 35' un'amnesia difensiva dei padroni di casa permette a Cicarevic di portare avanti gli emiliani. Cinque minuti dopo trovano il pari i giallorossi grazie al rigore di Marangon, che spiazza Balducci a seguito di un fallo subito da Luciani. Il primo tempo si chiude in parità, col portiere ospite bravo a negare la rete due volte a Guidone. Al 54' ancora Cicarevic porta avanti il Carpi dal dischetto, tris di Boccaccini al 66' con un'incornata su calcio d'angolo. Emiliani che si portano a +3 dai bizantini in classifica, fermi in quarta posizione con 55 punti. Domenica prossima gli uomini di Gadda sfideranno in trasferta la Pistoiese.