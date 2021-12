Athletic Carpi e Ravenna segnano 10 gol dividendo la posta in palio. Saporetti si porta a casa il pallone

Il Ravenna pareggia al Cabassi contro l'Athletic Carpi con un risultato che difficilmente verrà dimenticato: un 5-5 ricco di emozioni e colpi di scena. I giallorossi esultano già al 3', quando Guidone scatta in profondità e colpisce Ferretti in uscita. Il vantaggio dura 4', infatti Villanova rimette in equilibrio il risultato con un velenoso diagonale. Ripartenza fulminea del Ravenna al 22', il primo tiro di Saporetti è respinto, ma Podestà lo serve nuovamente e il 10 giallorosso non dà scampo. 10' dopo è di nuovo parità grazie a Bogadello, che segna al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma a distanza di due minuti ancora Saporetti va a segno, e 120'' prima dell'intervallo Podestà completa il poker, al suo esordio con la maglia giallorossa, con un'incornata dopo un gran lavoro di Guidone.

Al 62' accorciano le distanze gli emiliani con un colpo di testa di Raffini. 2' dopo un'altra magia di Saporetti, che mettendo la palla nel sette firma la tripletta. Al 69' la nona rete del match, di Sivilla, che dopo una mischia in area riapre la gara. I colpi di scena non finiscono: all'89' Guidone viene espulso per doppia ammonizione e sugli sviluppi della seguente punizione Lordkipanidze fissa il 5-5 con un tiro da fuori.