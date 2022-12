Calcio, vince ancora il Ravenna: Carpi espugnata col poker. Subito in gol Ndreca

Colpaccio del Ravenna che strappa i 3 punti dal Cabassi contro il Carpi, una delle formazioni in lotta per la vittoria del campionato: seconda vittoria consecutiva dopo il derby contro il Forlì. I giallorossi trionfano con un rotondo 4-1 e si portano a quota 26 in classifica, nona posizione a -2 dalla Sammaurese che occupa il quinto posto, l'ultimo utile per giocare i playoff. Partono fortissimo gli uomini di Gadda passando in vantaggio al 12' con Guidone, che ribadisce in rete dopo la deviazione del portiere di casa. Al 26' raddoppiano i romagnoli grazie alla conclusione a giro di Marangon, servito da Abbey. Quest'ultimo firma il tris in avvio di ripresa dopo un contropiede e lo scambio con Marangon. Accorciano gli emiliani al 55' con Sall, ma chiudono i giochi i romagnoli a 10' dalla fine con Ndreca, che bagna l'esordio come meglio non poteva.