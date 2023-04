Eccellenza, Sanpaimola sconfitto 3-1 a Castenaso: due reti subite nel finale di gara

Il Sanpaimola cade 3-1 a Castenaso, cedendo nel finale in un match che avrebbe meritato di terminare in pareggio, per quanto messo in campo dai ragazzi di mister Orecchia. Ospiti che commettono qualche errore di troppo, soprattutto in occasione delle reti concesse ai felsinei. Ora mancano solo due match alla fine della stagione: domenica 30 aprile, alle 15,30, al “Buscaroli” di Conselice arriverà la capolista San Marino, mentre domenica 7 maggio il Sanpaimola andrà a far visita al Sant’Agostino.

La partita

Nell’azione del vantaggio del Castenaso, il portiere Lofiego esce dalla propria area, commettendo fallo: viene graziato dall’arbitro (solo giallo il cartellino), perché l’azione è defilata sulla destra. Sulla conseguente punizione, Canova beffa il portiere ospite con una traiettoria perfetta: 1-0 per il Castenaso. Il Sanpaimola tenta l’immediata reazione, ma non arriva al pareggio, seppur vadano segnalate diverse situazioni interessanti in area locale. Si arriva all’intervallo, dunque, con il vantaggio dei locali.

La ripresa vede un Sanpaimola totalmente dedito alla ricerca del pareggio che giunge al quarto d’ora, al termine di un'azione corale: la palla raggiunge al limite dell'area Matteo Derjai che lascia partire un bel tiro in diagonale che si insacca alla sinistra di Aversa, il portiere del Castenaso. A quel punto Alessandrini e compagni tentano pure di strappare l’intera posta in palio, ma son costretti a lasciare ampi spazi per il contropiede dei bolognesi che si affidano a Jammeh, molto veloce e dotato tecnicamente. Il suo errore mantiene in parità il punteggio, così come è Scala per i ravennati ad allargare troppo il tiro, calciando un rigore in movimento. Su una mischia, la difesa si “addormenta” con la palla che si infrange in un batti e ribatti, favorendo la conclusione di Colli, il fantasista di casa: è il 2-1 che spegne le velleità del Sanpaimola a poco più di 10 minuti dal triplice fischio finale. La squadra di Orecchia comincia il forcing finale, creando innumerevoli cross e filtranti in area, che non riesce a concretizzare come avrebbe meritato. All’88’ è bravo ancora Jammeh ad involarsi mettendo in difficoltà la difesa ospite: il suo 1 contro 1 con Raffuzzi lo porta a segnare in diagonale la rete del 3-1 per il Castenaso. Resta la delusione per non aver trovato la via del gol del pareggio.

Tabellino

CASTENASO-SANPAIMOLA 3-1

Reti: 30’ Canova (C), 60’ Derjai (S), 79’ Colli (C), 88’ Jammeh (C)

Castenaso: Aversa, Bassoli, Grassi, Canova (73’ Raspadori), Greco (17’ Veronese), Colussi, Magliozzi, Jammeh, D’Errico (64’ De Brasi), Colli (86’ Tomassini), Monducci. A disp: Angeletti, T.Verri, F.Verri, Spiezia, Ghiselli,. All: Gelli

Sanpaimola: Lofiego, Landini, Raffuzzi, Derjai, Mazza, Succi, Scala, Turrini, Bonavita, S.Alessandrini, Fisconi. A disp: Baldani, Tonnini, Raccagni, Graci, Gasparri, Menni, Fiengo, Carbone. All: Orecchia

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia