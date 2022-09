Eccellenza, la Del Duca segna la sua prima rete ma torna senza punti anche da Castenaso

Una sconfitta di misura, immeritata, per la Del Duca Grama che torna da Castenaso a mani vuote, ancora a secco di vittorie. Eppure questa volta il pareggio ci sarebbe stato tutto per le numerose occasioni create, ma i biancazzurri hanno trovato sulla loro strada un portiere in giornata di vena che ha parato tutto. La Del Duca Grama ha pagato a caro prezzo due errori, una svista difensiva che ha portato dopo una manciata di secondi in vantaggio il Castenaso, e l’espulsione di Maltoni al 70’ per doppia ammonizione che ha tolto equilibrio alla squadra, aprendo la strada alla seconda segnatura dei bolognesi. Unica nota positiva è rappresentata dal primo gol segnato in campionato dai biancazzurri, che porta la firma di Klajdi Buzi.

Nonostante la quarta sconfitta mister Emiliano Ragazzini è soddisfatto della prova dei suoi. “La squadra si è mossa bene e ha reagito bene – commenta – quando inizi, dopo 10 secondi, con un giocatore che sbaglia una palla e vai sotto 1-0, le partite inevitabilmente cambiano. Ma noi siamo stati bravi, bravissimi, abbiamo costruito e tirato tante volte in porta, ma il loro portiere è stato il migliore in campo. Quando eravamo undici contro undici il loro estremo ha fatto 3 o 4 parate notevoli”.

Una buona prestazione, che però non ha portato punti. “Questa volta non ho nulla da imputare alla squadra se non l’errore in partenza - dice l'allenatore -, il pallone mancato, e l’espulsione di Maltoni, che ha dimostrato troppa ingenuità. Quando eravamo undici contro undici abbiamo fatto meglio noi, poi in dieci fai fatica. Una prova ottima, in definitiva, forse la migliore partita che abbiamo giocato finora. I nostri avversari erano tutti più esperti, con alcune buone individualità, per questo hanno portato a casa i tre punti, solo perché non commettono certe ingenuità”.