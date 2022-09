Eccellenza, Del Duca sconfitta a Cattolica. Ragazzini: "Non meritiamo questa posizione in classifica"

Una sconfitta per 2-0 che la Del Duca Grama non meritava. Una rete su rigore e l’altra subita in pieno recupero rappresentano una punizione troppo severa per quello che la squadra ha fatto vedere sul campo del Cattolica. Certamente i biancazzurri hanno peccato in alcuni reparti, soprattutto il centrocampo è apparso un po’ fuori fase, ma la voglia di rialzarsi dopo il penalty non è mancata. Le occasioni da rete ci sono state, non è arrivato il gol a volte per inesperienza e indecisione della giovanissima coppia d’attacco. Viceversa, note positive sono emerse dalla difesa, che inizialmente era il settore che più preoccupava.

Quell’unico punticino in graduatoria, raggranellato in tre partite, non fa bene al morale dei ragazzi, ma siamo certi che saprà accendere l’orgoglio e la voglia di riscatto della truppa biancazzurra già da domenica prossima in casa contro il Tropical Coriano, squadra che condivide con la Del Duca l’ultimo posto in classifica. Molto amareggiato il mister Emiliano Ragazzini: “Difficile commentare questa gara, anche perché la prova della squadra, a mio parere, non è stata negativa. Avevamo alcune assenze, ma questa non è mai una giustificazione in quanto tutti i giocatori sono all’altezza. È mancato un po’ il centrocampo e avevamo un attacco leggerino, ma il pareggio ci stava tutto, portando a casa un punto non avremmo rubato nulla anche perché l’avversario era sicuramente alla nostra portata. Sono davvero molto dispiaciuto perché non meritiamo questa posizione in classifica”.