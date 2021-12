Il Ravenna comunica che è stato trovato l’accordo per il passaggio di Edoardo Ceccuzzi al Sona Calcio. "Ad Edoardo - si legge in una nota emanata dal club -, che ringraziamo sentitamente per questi mesi in giallorosso (collezionando 9 presenze), auguriamo le migliori fortune personali e professionali".